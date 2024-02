Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Tilray (ex Aphria)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 1,90 USD ab.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 3,6 Prozent auf 1,90 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,89 USD. Bei 1,95 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 3.813.006 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.09.2023 bei 3,40 USD. Mit einem Zuwachs von 78,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.11.2023 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,11 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 193,77 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tilray (ex Aphria) einen Umsatz von 144,14 USD eingefahren.

Tilray (ex Aphria) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 03.04.2024 präsentieren.

Das im Jahr 2027 erwartete EPS beläuft sich bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie auf 0,000 USD je Aktie.

