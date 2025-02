Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagnachmittag billiger

Notierung im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,8 Prozent auf 1,03 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 2,8 Prozent auf 1,03 USD. Bei 1,01 USD markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 1,03 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.099.750 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,97 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 187,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,97 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.11.2024 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 10.01.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 210,95 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 193,77 Mio. USD in den Büchern standen.

Tilray (ex Aphria) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 15.04.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,185 USD je Aktie aus.

