Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 1,64 USD.

Um 11:57 Uhr stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 1,64 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.757 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,40 USD) erklomm das Papier am 06.09.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 107,32 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.06.2023 (1,50 USD). Abschläge von 8,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tilray (ex Aphria) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 09.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,11 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 193,77 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 144,14 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 03.04.2024 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2025 einen Verlust in Höhe von -0,086 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Ende der Talfahrt? Canopy-Growth beruft eine außerordentliche Aktionärsversammlung ein - die Gründe

Tilray-Aktie gibt an der NASDAQ nach: Tilray bleibt weiter in der Verlustzone

Ausblick: Tilray (ex Aphria) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal