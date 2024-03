Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger schicken Tilray (ex Aphria) am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 1,61 USD.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,5 Prozent auf 1,61 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,60 USD. Bei 1,63 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.275.466 Stück gehandelt.

Bei 3,40 USD markierte der Titel am 06.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 111,84 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2023 bei 1,50 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Tilray (ex Aphria)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 09.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,11 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 193,77 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 144,14 USD umsetzen können.

Tilray (ex Aphria) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 03.04.2024 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,086 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

