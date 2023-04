Tilray (ex Aphria) Aktie News: Hausse bei Tilray (ex Aphria) am Freitagmittag

Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte um 22:00 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 6,6 Prozent auf 2,60 USD. In der Spitze gewann die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 2,63 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,48 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 11.187.723 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Bei 8,15 USD erreichte der Titel am 07.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 68,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,28 USD. Dieser Wert wurde am 16.03.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 14,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 09.01.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,11 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,09 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 144,14 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 151,87 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Tilray (ex Aphria) wird am 10.04.2023 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2023 einen Verlust in Höhe von -0,307 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

