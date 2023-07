Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Nachmittag schwächer

So entwickelt sich Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 1,54 USD ab.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 1,54 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,54 USD ab. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 1,57 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 2.153.399 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2022 markierte das Papier bei 5,12 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 232,47 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.06.2023 (1,50 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 10.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 28.02.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,90 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tilray (ex Aphria) ein Ergebnis je Aktie von 0,09 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,14 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 145,59 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 151,87 USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2023 einen Verlust in Höhe von -2,222 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

