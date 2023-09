Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 2,92 USD abwärts.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 2,92 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie sank bis auf 2,81 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 2,93 USD. Zuletzt wechselten 7.600.294 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Bei 5,12 USD markierte der Titel am 06.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 75,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,54 Prozent.

Die Bilanz zum am 31.05.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 26.07.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tilray (ex Aphria) ein Ergebnis je Aktie von -0,90 USD vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 184,19 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tilray (ex Aphria) einen Umsatz von 169,16 USD eingefahren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Tilray (ex Aphria) wird am 06.10.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,165 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

