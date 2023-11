Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gibt am Mittag ab

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 1,81 USD nach.

Die Aktie notierte um 11:12 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 1,81 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 27.353 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2022 bei 5,12 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 182,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Am 22.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,50 USD. Mit Abgaben von 17,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 04.10.2023. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 176,95 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 153,21 USD in den Büchern gestanden.

Tilray (ex Aphria) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.01.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,204 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

