Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 1,82 USD ab.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 1,82 USD. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,79 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,83 USD. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.737.832 Stück gehandelt.

Am 06.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,12 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 181,91 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2023 bei 1,50 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 17,41 Prozent Luft nach unten.

Am 04.10.2023 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2023 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,13 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 176,95 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tilray (ex Aphria) 153,21 USD umgesetzt.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.01.2024 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2024 einen Verlust in Höhe von -0,204 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

NASDAQ-Wert Tilray-Aktie schwächer: Tilray verbucht weniger Verlust - Umsatzerwartungen übertroffen

Ausblick: Tilray (ex Aphria) präsentiert Quartalsergebnisse

NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt