Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 1,80 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 2,2 Prozent auf 1,80 USD ab. In der Spitze büßte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,78 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 1,84 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 4.454.272 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Bei 4,07 USD markierte der Titel am 08.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 125,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,50 USD am 22.06.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 16,62 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 04.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,13 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Tilray (ex Aphria) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 176,95 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 153,21 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.01.2024 terminiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,204 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

