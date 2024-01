Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) fällt am Mittag

So bewegt sich Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 2,26 USD abwärts.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 12:01 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 2,26 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 8.318 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,59 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 58,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,50 USD ab. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 33,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 04.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,13 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Tilray (ex Aphria) mit einem Umsatz von insgesamt 176,95 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 153,21 USD erwirtschaftet worden waren, um 15,49 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 09.01.2024 dürfte Tilray (ex Aphria) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Tilray (ex Aphria) möglicherweise am 13.01.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,204 USD je Aktie aus.

