Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Blick auf Tilray (ex Aphria)-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Anleger zeigten sich zuletzt bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 2,28 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies um 16:08 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 2,28 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,34 USD. Die Abwärtsbewegung der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging bis auf 2,25 USD. Bei 2,30 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 3.949.893 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 3,59 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.06.2023 (1,50 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 04.10.2023 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 31.08.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,13 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 176,95 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 153,21 USD umsetzen können.

Am 09.01.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Tilray (ex Aphria) veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 13.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,204 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

NASDAQ-Wert Tilray-Aktie schwächer: Tilray verbucht weniger Verlust - Umsatzerwartungen übertroffen

Ausblick: Tilray (ex Aphria) präsentiert Quartalsergebnisse