Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) wird am Vormittag ausgebremst

Kursverlauf

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 2,06 EUR ab.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:19 Uhr um 1,1 Prozent auf 2,06 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 2,05 EUR. Mit einem Wert von 2,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 40.679 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2023 bei 3,28 EUR. Mit einem Zuwachs von 59,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 1,37 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 33,50 Prozent sinken.

Am 04.10.2023 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2023 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,13 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 176,95 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tilray (ex Aphria) einen Umsatz von 153,21 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.01.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 13.01.2025.

In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,204 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

NASDAQ-Wert Tilray-Aktie schwächer: Tilray verbucht weniger Verlust - Umsatzerwartungen übertroffen

Ausblick: Tilray (ex Aphria) präsentiert Quartalsergebnisse