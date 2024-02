Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagmittag kaum bewegt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte zuletzt bei 1,89 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies um 12:04 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 1,89 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 22.940 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 06.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,40 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 79,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 1,50 USD fiel das Papier am 22.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,63 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 09.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,11 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 193,77 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 144,14 USD erwirtschaftet worden.

Am 03.04.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Durchschnitt gehen Experten davon aus, dass Tilray (ex Aphria) ein EPS von 0,000 USD je Aktie ausweisen wird.

