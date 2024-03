Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,3 Prozent auf 1,71 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für das Tilray (ex Aphria)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 4,3 Prozent auf 1,71 USD. In der Spitze legte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,77 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,67 USD. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 8.313.712 Aktien.

Am 06.09.2023 markierte das Papier bei 3,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 98,83 Prozent Plus fehlen der Tilray (ex Aphria)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 1,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2023). Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 14,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tilray (ex Aphria) 0,000 USD aus.

Am 09.01.2024 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2023 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,11 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 193,77 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 144,14 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 03.04.2024 terminiert.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,086 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

