Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Freitagvormittag seitwärts

Tilray (ex Aphria) im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 1,50 EUR.

Mit einem Kurs von 1,50 EUR zeigte sich die Tilray (ex Aphria)-Aktie im Tradegate-Handel um 09:18 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,52 EUR. In der Spitze büßte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,50 EUR ein. Bei 1,52 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 11.449 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 13.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,24 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 53,83 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,37 EUR. Dieser Wert wurde am 22.06.2023 erreicht. Abschläge von 8,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Tilray (ex Aphria)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,11 USD je Aktie eingebüßt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 193,77 USD im Vergleich zu 144,14 USD im Vorjahresquartal.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q3 2024 wird am 03.04.2024 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,086 USD je Aktie aus.

