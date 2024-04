Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Im NASDAQ-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere zuletzt 2,9 Prozent.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,9 Prozent auf 2,67 USD zu. Bei 2,77 USD erreichte die Tilray (ex Aphria)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 2,60 USD. Zuletzt wechselten 1.216.282 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,40 USD) erklomm das Papier am 06.09.2023. Mit einem Zuwachs von 27,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,50 USD ab. Mit Abgaben von 43,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Tilray (ex Aphria)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 193,77 USD – ein Plus von 34,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tilray (ex Aphria) 144,14 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 09.04.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 15.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Tilray (ex Aphria).

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,221 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

