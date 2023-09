Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 2,92 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies um 11:44 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 2,92 USD abwärts. Im heutigen Handel wurden bisher 9.379 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,12 USD. Dieser Kurs wurde am 06.12.2022 erreicht. 75,34 Prozent Plus fehlen der Tilray (ex Aphria)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,50 USD. Dieser Wert wurde am 22.06.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,63 Prozent.

Am 26.07.2023 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 USD gegenüber -0,90 USD im Vorjahresquartal verkündet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 184,19 USD umgesetzt, gegenüber 169,16 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q1 2024 wird am 06.10.2023 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,165 USD je Aktie in den Tilray (ex Aphria)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

