Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag nahezu unverändert

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 2,96 USD.

Mit einem Kurs von 2,96 USD zeigte sich die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,06 USD zu. In der Spitze fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 2,92 USD. Bei 2,92 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 6.833.459 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,12 USD an. Gewinne von 72,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,90 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 184,19 USD gegenüber 169,16 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Tilray (ex Aphria) wird am 06.10.2023 gerechnet.

2024 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,165 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

