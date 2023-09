Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Vormittag tiefer

Kursentwicklung

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 2,73 EUR ab.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr um 2,2 Prozent auf 2,73 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 2,73 EUR. Bei 2,73 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 69.211 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Bei 4,86 EUR markierte der Titel am 05.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 78,19 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,37 EUR. Dieser Wert wurde am 21.06.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 49,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 26.07.2023 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 31.05.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,15 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,90 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Tilray (ex Aphria) mit einem Umsatz von insgesamt 184,19 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 169,16 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,89 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 06.10.2023 dürfte Tilray (ex Aphria) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

2024 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,165 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt

Tabak-Gigant Philip Morris plant offenbar Übernahme von Cannabis-Unternehmen Syqe Medical

Tilray mit Begrenzung der Verluste im Quartal - Tilray-Aktie an der NASDAQ im Aufwind