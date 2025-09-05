DAX23.754 +0,7%ESt505.352 +0,6%Top 10 Crypto15,74 -0,4%Dow45.425 +0,1%Nas21.878 +0,8%Bitcoin95.949 +1,1%Euro1,1745 +0,2%Öl65,92 +0,4%Gold3.637 +1,4%
Aktienentwicklung

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagnachmittag mit KursVerlusten

08.09.25 16:10 Uhr
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,8 Prozent auf 1,15 USD.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 3,8 Prozent auf 1,15 USD abwärts. In der Spitze büßte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,14 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,19 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 699.433 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,87 USD. Dieser Kurs wurde am 18.09.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 63,32 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.06.2025 bei 0,35 USD. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 69,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 28.07.2025 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 31.05.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,33 Prozent auf 224,53 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 229,88 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,099 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie dreht ins Minus: Cannabis-Riese profitiert zeitweise von Regulierungsänderungsplänen

Tilray-Aktie gibt kräftig nach: Tilray schockiert Anleger mit deutlich höherem Verlust

Tilray-Aktie bricht ein: Tilray schreibt Verluste

Analysen zu Tilray (ex Aphria)

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
16.10.2018Tilray BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tilray (ex Aphria) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen