Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagnachmittag mit KursVerlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,8 Prozent auf 1,15 USD.
Das Papier von Tilray (ex Aphria) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 3,8 Prozent auf 1,15 USD abwärts. In der Spitze büßte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,14 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,19 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 699.433 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,87 USD. Dieser Kurs wurde am 18.09.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 63,32 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.06.2025 bei 0,35 USD. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 69,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Am 28.07.2025 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 31.05.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,33 Prozent auf 224,53 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 229,88 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,099 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
