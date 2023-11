Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Blick auf Tilray (ex Aphria)-Kurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,7 Prozent auf 1,80 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere um 16:08 Uhr 0,7 Prozent. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,84 USD. Bei 1,84 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 2.159.391 Stück.

Am 06.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 5,12 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 184,10 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2023 bei 1,50 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 31.08.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 04.10.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,13 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 153,21 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 176,95 USD ausgewiesen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.01.2024 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,204 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

