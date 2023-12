Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag im Plus

Kursverlauf

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,2 Prozent auf 1,90 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 1,90 USD. Bei 1,92 USD markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1,86 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wechselten 2.838.285 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.12.2022 bei 3,85 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 102,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,50 USD ab. Mit einem Kursverlust von 21,08 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 04.10.2023. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,13 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,49 Prozent auf 176,95 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 153,21 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.01.2024 erfolgen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,204 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

