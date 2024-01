Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) knickt am Dienstagnachmittag ein

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 7,5 Prozent auf 2,17 USD ab.

Um 16:08 Uhr rutschte die Tilray (ex Aphria)-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 7,5 Prozent auf 2,17 USD ab. Im Tief verlor die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 2,15 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,46 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 23.281.113 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 3,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 39,69 Prozent niedriger. Am 22.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 1,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 04.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,13 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 153,21 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 176,95 USD ausgewiesen.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Tilray (ex Aphria) wird am 09.01.2024 gerechnet. Am 13.01.2025 wird Tilray (ex Aphria) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,212 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

