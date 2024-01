Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Vormittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,8 Prozent auf 2,18 EUR.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:14 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 2,18 EUR. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,18 EUR an. Bei 2,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 17.531 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,28 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,37 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 37,10 Prozent sinken.

Am 04.10.2023 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 31.08.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,13 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 176,95 USD – ein Plus von 15,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tilray (ex Aphria) 153,21 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Tilray (ex Aphria) wird am 09.01.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 13.01.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,212 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

