Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) legt am Freitagmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 2,2 Prozent auf 1,78 EUR.

Die Aktie notierte um 12:01 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 1,78 EUR zu. Bei 1,78 EUR erreichte die Tilray (ex Aphria)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 1,77 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 35.167 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 13.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,24 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 82,02 Prozent. Am 22.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 1,37 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,03 Prozent.

Für Tilray (ex Aphria)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 09.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,11 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,44 Prozent auf 193,77 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 144,14 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 03.04.2024 erwartet.

Tilray (ex Aphria) dürfte Analystenschätzungen zufolge 2027 ein EPS von 0,000 USD je Aktie ausweisen.

