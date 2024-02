Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 1,93 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 1,9 Prozent auf 1,93 USD. In der Spitze legte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,95 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,90 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 2.720.979 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.09.2023 bei 3,40 USD. Mit einem Zuwachs von 76,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 22,08 Prozent sinken.

Für Tilray (ex Aphria)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 09.01.2024 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 30.11.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 193,77 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 144,14 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.04.2024 erfolgen.

Das im Jahr 2027 erwartete EPS beläuft sich bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie auf 0,000 USD je Aktie.

