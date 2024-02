Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagvormittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 2,5 Prozent auf 1,78 EUR zu.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte um 09:12 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,5 Prozent auf 1,78 EUR. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,78 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,77 EUR. Bisher wurden heute 19.930 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Am 13.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,24 EUR an. Mit einem Zuwachs von 81,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,37 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,21 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Tilray (ex Aphria)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.11.2023 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 193,77 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 144,14 USD erwirtschaftet worden.

Am 03.04.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Durchschnitt gehen Experten davon aus, dass Tilray (ex Aphria) ein EPS von 0,000 USD je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

