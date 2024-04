Tilray (ex Aphria) Aktie News: Investoren fliehen am Dienstagnachmittag aus Tilray (ex Aphria)

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 20,1 Prozent auf 2,07 USD abwärts.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 20,1 Prozent auf 2,07 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,06 USD nach. Mit einem Wert von 2,12 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4.183.459 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 06.09.2023 markierte das Papier bei 3,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 64,25 Prozent. Am 22.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,50 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,11 USD je Aktie eingebüßt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 193,77 USD im Vergleich zu 144,14 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 09.04.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Tilray (ex Aphria)-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 15.04.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,221 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Kursachterbahn bei Canopy Growth & Co.: Darum können Cannabis-Aktien die Gewinne nicht halten

Canopy Growth, Tilray & Co.: So reagieren Cannabis-Aktien im Ausland auf die Legalisierung in Deutschland

Cannabis-Aktien profitieren von Hoffnung auf Neubewertung durch die DEA