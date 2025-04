Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Im NASDAQ-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Um 15:49 Uhr ging es für das Tilray (ex Aphria)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 0,465 USD. Kurzfristig markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 0,480 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 0,460 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 604.476 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 01.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,515 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 440,860 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,450 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 3,226 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 08.04.2025 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 28.02.2025 endete, vor. Tilray (ex Aphria) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,07 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 185,78 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 193,77 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q4 2025 wird am 23.07.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 14.04.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,564 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

