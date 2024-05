Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Nachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,8 Prozent auf 1,92 USD ab.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 1,92 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 1,91 USD. Bei 1,97 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 400.812 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 06.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,40 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 77,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Am 22.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,50 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 21,67 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 09.04.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 188,34 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 145,59 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Tilray (ex Aphria) wird am 24.07.2024 gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,296 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Aktien von Tilray und Canopy knicken nach Kurssprung wieder ein: US-Regierung plant offenbar Lockerung von Marihuana-Regelung

Tilray enttäuscht mit Zahlenwerk - Tilray-Aktie -20 Prozent

Kursachterbahn bei Canopy Growth & Co.: Darum können Cannabis-Aktien die Gewinne nicht halten