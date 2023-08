Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 4,6 Prozent auf 2,88 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Um 12:02 Uhr rutschte die Tilray (ex Aphria)-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 4,6 Prozent auf 2,88 USD ab. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 253.305 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,12 USD erreichte der Titel am 06.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 77,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 1,50 USD fiel das Papier am 22.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 47,92 Prozent Luft nach unten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 26.07.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,15 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,90 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 184,19 USD umgesetzt, gegenüber 169,16 USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 06.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,165 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tabak-Gigant Philip Morris plant offenbar Übernahme von Cannabis-Unternehmen Syqe Medical

Tilray mit Begrenzung der Verluste im Quartal - Tilray-Aktie an der NASDAQ im Aufwind

Ausblick: Tilray (ex Aphria) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal