Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittwochvormittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere zuletzt 3,3 Prozent.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr in Grün und gewann 3,3 Prozent auf 2,85 EUR. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,92 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,86 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 162.227 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2022 auf bis zu 4,86 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 70,56 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 21.06.2023 Kursverluste bis auf 1,37 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Am 26.07.2023 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 31.05.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tilray (ex Aphria) ein Ergebnis je Aktie von -0,90 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 169,16 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 184,19 USD ausgewiesen.

Am 06.10.2023 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Tilray (ex Aphria) veröffentlicht werden.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,165 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tabak-Gigant Philip Morris plant offenbar Übernahme von Cannabis-Unternehmen Syqe Medical

Tilray mit Begrenzung der Verluste im Quartal - Tilray-Aktie an der NASDAQ im Aufwind

Ausblick: Tilray (ex Aphria) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal