Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,0 Prozent auf 2,04 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:02 Uhr um 1,0 Prozent auf 2,04 USD ab. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27.685 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,12 USD erreichte der Titel am 06.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 150,98 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.06.2023 (1,50 USD). Mit Abgaben von 26,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 04.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,13 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 176,95 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 153,21 USD umgesetzt.

Tilray (ex Aphria) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.01.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2024 -0,194 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

