Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gibt am Montagvormittag nach

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,9 Prozent auf 1,95 EUR ab.

Um 09:20 Uhr ging es für die Tilray (ex Aphria)-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 1,95 EUR. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie sank bis auf 1,93 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,93 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.295 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 05.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,86 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 149,46 Prozent wieder erreichen. Am 21.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,37 EUR ab. Abschläge von 29,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 31.08.2023 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 04.10.2023 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,13 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 176,95 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 153,21 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.01.2024 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,191 USD je Aktie in den Tilray (ex Aphria)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

NASDAQ-Wert Tilray-Aktie schwächer: Tilray verbucht weniger Verlust - Umsatzerwartungen übertroffen

Ausblick: Tilray (ex Aphria) präsentiert Quartalsergebnisse

NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt