Tilray (ex Aphria) Aktie News: Bullen treiben Tilray (ex Aphria) am Nachmittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 22,1 Prozent auf 2,10 USD.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 22,1 Prozent auf 2,10 USD. Zwischenzeitlich stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie sogar auf 2,13 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1,99 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.174.556 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 2,13 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 1,43 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.06.2025 Kursverluste bis auf 0,35 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 83,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 28.07.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,04 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 224,53 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 229,88 Mio. USD umgesetzt worden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD ausweisen wird.

