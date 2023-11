Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittag freundlich

So bewegt sich Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 11:57 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 1,75 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.645 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 5,12 USD erreichte der Titel am 06.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 192,57 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,50 USD am 22.06.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 14,29 Prozent Luft nach unten.

Am 04.10.2023 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2023 endete. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,13 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 176,95 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 153,21 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.01.2024 erfolgen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,204 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

