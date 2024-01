Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 1,92 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 09:20 Uhr ging es für die Tilray (ex Aphria)-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 1,92 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 1,92 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,99 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.209 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 3,28 EUR erreichte der Titel am 02.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 70,36 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,37 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 28,76 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 09.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,11 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 193,77 USD umgesetzt, gegenüber 144,14 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.04.2024 veröffentlicht. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Tilray (ex Aphria) möglicherweise am 13.01.2025 präsentieren.

In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,223 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie gibt an der NASDAQ nach: Tilray bleibt weiter in der Verlustzone

Ausblick: Tilray (ex Aphria) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse