Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit kräftigen Verlusten

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 12,4 Prozent auf 1,20 USD abwärts.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 12,4 Prozent auf 1,20 USD. Im Tief verlor die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,19 USD. Bei 1,24 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.194.565 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 05.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,97 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 147,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,14 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 31.08.2024 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 10.10.2024 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 200,04 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 193,77 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Tilray (ex Aphria) am 15.04.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.01.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,068 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

