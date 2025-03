Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 4,0 Prozent auf 0,666 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,0 Prozent auf 0,666 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 0,666 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 0,682 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 532.388 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,965 USD erreichte der Titel am 05.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 345,329 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.03.2025 (0,645 USD). Mit einem Kursverlust von 3,124 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 10.01.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 210,95 Mio. USD gegenüber 193,77 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 15.04.2025 dürfte Tilray (ex Aphria) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,185 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

