Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gewinnt am Montagmittag an Boden

Um 11:56 Uhr konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,7 Prozent auf 2,67 USD. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.369 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.04.2022 bei 6,80 USD. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 60,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 17,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 30.11.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2023. Tilray (ex Aphria) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 144,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 151,87 USD in den Büchern gestanden.

Tilray (ex Aphria) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 10.04.2023 vorlegen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,307 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie stehen.

