Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger schicken Tilray (ex Aphria) am Nachmittag auf rotes Terrain

So bewegt sich Tilray (ex Aphria)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 2,03 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,5 Prozent auf 2,03 USD ab. In der Spitze büßte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,96 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,98 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.236.332 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,40 USD an. 67,90 Prozent Plus fehlen der Tilray (ex Aphria)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 1,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 25,93 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Tilray (ex Aphria)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 09.04.2024 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 29.02.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,12 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ein EPS von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 188,34 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 144,14 USD in den Büchern standen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Tilray (ex Aphria) wird am 24.07.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 15.04.2025.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,252 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray enttäuscht mit Zahlenwerk - Tilray-Aktie -20 Prozent

Kursachterbahn bei Canopy Growth & Co.: Darum können Cannabis-Aktien die Gewinne nicht halten

Canopy Growth, Tilray & Co.: So reagieren Cannabis-Aktien im Ausland auf die Legalisierung in Deutschland