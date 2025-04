Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 0,511 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,5 Prozent auf 0,511 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging bis auf 0,502 USD. Bei 0,520 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 379.031 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 01.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,515 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 391,883 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 0,450 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 11,989 Prozent wieder erreichen.

Tilray (ex Aphria)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 08.04.2025 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2025 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,12 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 185,78 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 1,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 188,34 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 23.07.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 14.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Tilray (ex Aphria).

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,745 USD je Aktie aus.

