Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagnachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 1,76 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 1,76 USD. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,75 USD nach. Bei 1,77 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 470.051 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Am 06.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,40 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 93,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 1,50 USD fiel das Papier am 22.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tilray (ex Aphria) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 09.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 29.02.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Tilray (ex Aphria) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,12 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 188,34 Mio. USD im Vergleich zu 145,59 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 24.07.2024 erwartet.

2024 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,296 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

