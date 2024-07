Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag im Plus

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 1,80 USD zu.

Am 06.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,40 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 89,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 15.03.2024 auf bis zu 1,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 10,86 Prozent Luft nach unten.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 09.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 29.02.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Tilray (ex Aphria) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,12 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Tilray (ex Aphria) mit einem Umsatz von insgesamt 188,34 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 145,59 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 29,36 Prozent gesteigert.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q4 2024 wird am 24.07.2024 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2024 einen Verlust in Höhe von -0,310 USD ausweisen wird.

