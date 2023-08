Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) legt am Mittag zu

Blick auf Tilray (ex Aphria)-Kurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,7 Prozent auf 2,88 USD.

Um 11:36 Uhr wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 2,88 USD nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 7.996 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2022 bei 5,12 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 77,78 Prozent hinzugewinnen. Am 22.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,50 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 47,92 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 26.07.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,90 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,89 Prozent auf 184,19 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 169,16 USD erwirtschaftet worden.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q1 2024 wird am 06.10.2023 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,165 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

