Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagvormittag im Aufwind

Kursentwicklung

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 2,61 EUR zu.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 2,61 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 2,63 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 2,57 EUR. Bisher wurden heute 19.979 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2022 bei 4,86 EUR. Gewinne von 86,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 21.06.2023 auf bis zu 1,37 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 90,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 26.07.2023 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 31.05.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 USD gegenüber -0,90 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz wurden 184,19 USD gegenüber 169,16 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.10.2023 terminiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,165 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tabak-Gigant Philip Morris plant offenbar Übernahme von Cannabis-Unternehmen Syqe Medical

Tilray mit Begrenzung der Verluste im Quartal - Tilray-Aktie an der NASDAQ im Aufwind

Ausblick: Tilray (ex Aphria) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal