Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) fällt am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,1 Prozent auf 1,11 USD abwärts.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 3,1 Prozent auf 1,11 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,10 USD. Bei 1,13 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 494.716 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,87 USD erreichte der Titel am 18.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 69,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 24.06.2025 Kursverluste bis auf 0,35 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 68,24 Prozent wieder erreichen.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 28.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,30 USD gegenüber -0,04 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 224,53 Mio. USD – eine Minderung von 2,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 229,88 Mio. USD eingefahren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

