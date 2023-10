So entwickelt sich Tilray (ex Aphria)

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittag auf grünem Terrain

10.10.23 12:04 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 1,92 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 1,92 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie sogar auf 1,94 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 1,92 EUR. Bisher wurden heute 29.753 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt. Bei 4,86 EUR erreichte der Titel am 05.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 153,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,37 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Am 04.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,13 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,49 Prozent auf 176,95 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 153,21 USD erwirtschaftet worden. Am 08.01.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,194 USD verbuchen, davon gehen Experten aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie NASDAQ-Wert Tilray-Aktie schwächer: Tilray verbucht weniger Verlust - Umsatzerwartungen übertroffen Ausblick: Tilray (ex Aphria) präsentiert Quartalsergebnisse NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt

