Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Dienstagnachmittag auf Höhenflug

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 6,4 Prozent im Plus bei 2,16 USD.

Um 16:08 Uhr wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 6,4 Prozent auf 2,16 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 2,17 USD. Bei 2,03 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.765.447 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 06.12.2022 markierte das Papier bei 5,12 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 137,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 22.06.2023 Kursverluste bis auf 1,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 30,56 Prozent Luft nach unten.

Am 04.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 176,95 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 153,21 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 08.01.2024 vorlegen.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,194 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

NASDAQ-Wert Tilray-Aktie schwächer: Tilray verbucht weniger Verlust - Umsatzerwartungen übertroffen

Ausblick: Tilray (ex Aphria) präsentiert Quartalsergebnisse

NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt